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За п’ять років в Україні продали понад 1,15 млн га сільгоспземлі

аукціони
За п’ять років в Україні продали понад 1,15 млн га сільгоспземлі / Depositphotos

За п’ять років після відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні було укладено понад 500 тис. угод купівлі-продажу на загальну площу близько 1,15 млн га. За цей час середньозважена вартість гектара зросла більш ніж удвічі — з близько 30 тис. грн до майже 66 тис. грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітичний звіт Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Агроцентр, підготовлений до п’ятої річниці відкриття ринку сільськогосподарської землі.

Аналітики зазначають, що запуск ринку 1 липня 2021 року став одним із ключових етапів земельної реформи та створив передумови для підвищення ефективності й конкурентоспроможності аграрного сектору.

Попри повномасштабну війну ринок продовжив розвиток. Одним із факторів стало відкриття ринку для юридичних осіб із 1 січня 2024 року, що підвищило його ліквідність та інвестиційну привабливість.

За даними дослідження, найбільші площі купівлі-продажу сільськогосподарських земель зафіксовані у:

  • Полтавській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Харківській області.

Середньозважена ціна земельних ділянок за п’ять років зросла з приблизно 30 тис. грн/га до майже 66 тис. грн/га у фактичних цінах. У KSE наголошують, що темпи подорожчання землі перевищували рівень інфляції, що посилило її привабливість як інвестиційного активу.

Важливу роль у земельних відносинах також відіграє ринок оренди державних і комунальних земель, який працює через систему електронних торгів "Прозорро.Продажі". За результатами аукціонів в оренду вже передано понад 237 тис. га земель, а кількість успішних торгів перевищила 21 тис.

За оцінками дослідників, відкриті аукціони забезпечують суттєве зростання вартості оренди. У середньому фінальна ставка за підсумками торгів майже в чотири рази перевищує стартову, що свідчить про економічний ефект конкурентного механізму розподілу земельних ресурсів.

Нагадаємо, в Україні запроваджено єдиний стандарт роботи, що дозволяє бізнесу оперативно змінювати цільове призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 

Автор:
Тетяна Гойденко