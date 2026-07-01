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За пять лет в Украине продано более 1,15 млн га сельхозземли

аукционы
За пять лет в Украине продано более 1,15 млн га сельхозземли / Depositphotos

Через пять лет после открытия рынка сельскохозяйственной земли в Украине было заключено более 500 тыс. сделок купли-продажи на общую площадь около 1,15 млн га. За это время средневзвешенная стоимость гектара выросла более чем вдвое — с около 30 тыс. грн. до почти 66 тыс. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитический отчет Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Агроцентр, подготовленный к пятой годовщине открытия рынка сельскохозяйственной земли.

Аналитики отмечают, что запуск рынка 1 июля 2021 стал одним из ключевых этапов земельной реформы и создал предпосылки для повышения эффективности и конкурентоспособности аграрного сектора.

Несмотря на полномасштабную войну, рынок продолжил развитие. Одним из факторов стало открытие рынка для юридических лиц с 1 января 2024 г., что повысило его ликвидность и инвестиционную привлекательность.

По данным исследования, наибольшие площади купли-продажи сельскохозяйственных земель зафиксированы в:

  • Полтавской области;
  • Днепропетровской области;
  • в Харьковской области.

Средневзвешенная цена земельных участков за пять лет выросла с примерно 30 тыс. грн/га до почти 66 тыс. грн/га в фактических ценах. В KSE отмечают, что темпы удорожания земли превышали уровень инфляции, что усилило ее привлекательность в качестве инвестиционного актива.

Важную роль в земельных отношениях также играет рынок аренды государственных и коммунальных земель, работающий через систему электронных торгов "Прозорро.Продажи". По результатам аукционов в аренду уже передано более 237 тыс. га земель, а количество успешных торгов превысило 21 тыс. га.

По оценкам исследователей, открытые аукционы обеспечивают существенный рост стоимости аренды. В среднем финальная ставка по итогам торгов почти в четыре раза превышает стартовую, что свидетельствует об экономическом эффекте конкурентного механизма распределения земельных ресурсов.

Напомним, в Украине введен единый стандарт работы, позволяющий бизнесу оперативно менять   целевое назначение земельных участков   сельскохозяйственного назначения

Автор:
Татьяна Гойденко