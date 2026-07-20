375 000 электромобилей ежегодно: Tesla расширяет производство в Германии

Американская компания Tesla Inc. наращивает объемы производства на своем заводе в Грюнгайде, Германия и планирует выход на новые рынки. Автопроизводитель ожидает существенного укрепления спроса на европейском пространстве до конца года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

В отчете подразделения Tesla Manufacturing Brandenburg SE отмечено, что на 2026 финансовый год прогнозируется значительно больший объем производства по сравнению с предыдущим периодом. Соответственно руководство компании рассчитывает на заметный рост уровня загрузки имеющихся мощностей предприятия.

Драйверы роста и планы расширения завода

Главным фактором развития единого европейского завода Tesla, расположенного в федеральной земле Бранденбург, остается высокий спрос на кроссовер Model Y. В настоящее время предприятие обеспечивает электромобилями этой модели более 30 рынков.

Для удовлетворения спроса компания планирует увеличить объем производства в Грюнгайде до 7 500 автомобилей в неделю, что позволит выпускать около 375 000 машин ежегодно.

Также планируется масштабное расширение линий по выпуску аккумуляторных батарей. Реализация этих планов позволит создать на предприятии 3500 дополнительных рабочих мест.

Напомним, ранее сообщалось, что продажи Tesla в Европе растут перед квартальным отчетом. Количество новых регистраций электромобилей бренда в июне существенно увеличилось во многих странах региона, что укрепило позиции производителя.