Велика Британія передала Україні обладнання для магістральних електромереж: які регіони отримали

Через Фонд підтримки енергетики України до енергетичних об'єктів у Київській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях доставлено частотні перетворювачі, надані за підтримки Великої Британії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міненерго.

Загальна вартість переданого обладнання становить понад €113 тисяч. Устаткування спрямоване на забезпечення надійної роботи інфраструктури, а також на підвищення ефективності та стійкості об'єктів магістральних електромереж.

Отримане обладнання дає змогу енергетикам підтримувати стабільну роботу енергосистеми та забезпечувати електропостачання споживачів у регіонах.

Частотні перетворювачі використовуються на магістральних об'єктах для плавного регулювання швидкості електродвигунів, контролю навантаження обладнання, оптимізації споживання електроенергії та захисту мереж від аварійних перевантажень.

Раніше повідомлялося, що за підтримки уряду Нідерландів 6 регіонів України отримали обладнання для потреб енергетичного сектору.