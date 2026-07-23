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Велика Британія передала Україні обладнання для магістральних електромереж: які регіони отримали

Лондон, прапор Великої Британії, прапор України
Велика Британія передала для 7 регіонів України енергетичне обладнання / Shutterstock

Через Фонд підтримки енергетики України до енергетичних об'єктів у Київській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях доставлено частотні перетворювачі, надані за підтримки Великої Британії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міненерго.

Загальна вартість переданого обладнання становить понад €113 тисяч. Устаткування спрямоване на забезпечення надійної роботи інфраструктури, а також на підвищення ефективності та стійкості об'єктів магістральних електромереж.

Отримане обладнання дає змогу енергетикам підтримувати стабільну роботу енергосистеми та забезпечувати електропостачання споживачів у регіонах.

Частотні перетворювачі використовуються на магістральних об'єктах для плавного регулювання швидкості електродвигунів, контролю навантаження обладнання, оптимізації споживання електроенергії та захисту мереж від аварійних перевантажень.

Раніше повідомлялося, що за підтримки уряду Нідерландів 6 регіонів України отримали обладнання для потреб енергетичного сектору. 

Автор:
Тетяна Ковальчук