Великобритания передала Украине оборудование для магистральных электросетей: какие регионы получили

Через Фонд поддержки энергетики Украины к энергетическим объектам в Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Сумской и Черниговской областях доставлены частотные преобразователи, предоставленные при поддержке Великобритании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минэнерго.

Общая стоимость переданного оборудования составляет более 113 тысяч евро. Оборудование направлено на обеспечение надежной работы инфраструктуры, а также повышение эффективности и устойчивости объектов магистральных электросетей.

Полученное оборудование позволяет энергетикам поддерживать стабильную работу энергосистемы и обеспечивать электроснабжение потребителей в регионах.

Частотные преобразователи используются на магистральных объектах для плавного регулирования скорости электродвигателей, контроля погрузки оборудования, оптимизации потребления электроэнергии и защиты сетей от аварийных перегрузок.

Ранее сообщалось, что при поддержке правительства Нидерландов 6 регионов Украины получили оборудование для нужд энергетического сектора.