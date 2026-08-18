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У Підмосков'ї палає склад Wildberries після атаки сотень безпілотників

Wildberries
У Підмосков'ї палає склад Wildberries після атаки сотень безпілотників

У ніч проти 18 серпня Москва та Московська область зазнали однієї з наймасштабніших атак безпілотників. За заявою мера російської столиці Сергія Собяніна, у напрямку міста було запущено 637 дронів, із яких щонайменше 180 нібито збили безпосередньо в регіоні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Пожежі на складі Wildberries, у будинках та руйнування

Губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов заявив про атаку дронів у низці округів, що спричинила пожежі та руйнування:

  • Склад Wildberries: в окрузі Богородське спалахнув логістичний комплекс маркетплейса; персонал евакуювали.
  • Житловий сектор та інфраструктура: у Павловському Посаді загорівся дах багатоквартирного будинку, в селі Кузнєци вщент згорів приватний будинок. У Коломні палали торговельний павільйон біля ТЦ "Глобус", пошкоджено будівлю РАЦСу та магазини, а в Котельниках зайнялися будівельні ліси житлового комплексу.

Блекаут у регіоні та масштаби нальоту

Внаслідок пошкодження електромережевого обладнання компанії "Мособленерго" було знеструмлено 109 трансформаторних підстанцій. Понад п'ять тисяч споживачів та 46 соціальних об'єктів в округах Лікіно-Дульово та Орєхово-Зуєво залишилися без електроенергії.

За даними міноборони РФ, загалом за ніч над 15 регіонами Росії та тимчасово окупованим Кримом нібито перехопили й знищили 791 дрон.

Нагадаємо, вартість знищених товарів на складах Wildberries сягнула майже шість мільярдів доларів. Унаслідок ударів українських дронів щонайменше 12 мегахабів компанії згоріли вщент, а прямі збитки онлайн-ритейлера оцінюються у 100–200 млрд рублів.

Автор:
Максим Кольц

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