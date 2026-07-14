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Росія не може продати рекордні обсяги нафти через удари по НПЗ

Танкер у водоймі
Росія не може продати рекордні обсяги нафти через удари по НПЗ / Unsplash

Через ескалацію ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах Росія стикається із серйозними труднощами при реалізації сирої нафти на світовому ринку. Країна змушена нарощувати морський експорт сировини, яку більше не здатна переробляти всередині країни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

За чотири тижні до 12 липня 2026 року середні обсяги морського експорту російської нафти майже не змінилися й становили 4,21 мільйона барелів на добу. Проте стрімке зростання постачань не підкріплюється реальними доставками покупцям. 

Обсяг російської нафти, що застряг у морі на борту танкерів, знову наблизився до рекордних максимумів початку року і станом на 12 липня досяг близько 135 мільйонів барелів. Значна частина танкерів наразі просто дрейфує або простоює на якорі.

Зокрема, зафіксовано такі затримки з розвантаженням:

  • Єгипет: п'ять танкерів із нафтою марки Urals стоять на якорі поблизу порту Мерса-Ель-Хамра на середземноморському узбережжі.
  • Сінгапур: ще п'ять суден зупинилися в архіпелазі Ріау на схід від Сінгапуру, який є відомим місцем збору танкерів "тіньового флоту".
  • Далекий Схід РФ: танкери з нафтою марок Sokol, Sakhalin Blend та ESPO тижнями очікують на перевантаження в морі або простоюють біля тихоокеанського порту Козьміно.

Окрім логістичних проблем, Росія зазнає фінансових втрат. На тлі стабільних фізичних обсягів відвантажень валова вартість російського експорту за чотири тижні до 12 липня впала до 1,68 мільярда доларів на тиждень, що на 200 мільйонів доларів менше порівняно з попереднім періодом. 

Це пов’язано зі зниженням вартості російської нафти. Ціна марки Urals на Балтиці впала до 52,61 долара за барель, а на Чорному морі — до 52,13 долара за барель. Ціна нафти ESPO в Тихоокеанському регіоні знизилася до 67 доларів за барель.

Нагадаємо, нафтопереробка в РФ обвалилася до 20-річного мінімуму через удари українських дронів. Хвиля успішних атак українських безпілотників спровокувала масштабне падіння нафтопереробки в Росії до найнижчого рівня за останні 21 рік. Це поглибило гостру кризу на внутрішньому ринку палива країни-агресора та суттєво тисне на світові ціни.

Автор:
Максим Кольц