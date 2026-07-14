У Хмельницькому підвищують ціни на громадський транспорт: нові тарифи

Із 20 липня у Хмельницькому почнуть діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вартість поїздки в автобусах і маршрутках зросте до 20 грн, а в тролейбусах - до 14 грн. У міській раді пояснюють підвищення подорожчанням пального, електроенергії та запчастин.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Хмельницької міської ради.

Скільки коштуватиме проїзд у Хмельницькому?

Відповідне рішення міська влада ухвалила через збільшення витрат перевізників.

Про зміну тарифів повідомив заступник міського голови Хмельницького Микола Ваврищук. За його словами, необхідність перегляду вартості проїзду зумовлена подорожчанням пального, електроенергії та запасних частин, що суттєво вплинуло на витрати як приватних перевізників, так і комунального транспорту.

"Це вимушене рішення. Ми сподівалися, що ціни на пальне знизяться, однак цього не сталося. Більшість українських міст переглянули тарифи ще навесні, у квітні-травні", — зазначив посадовець.

Водночас у міській раді наголошують, що навіть після підвищення вартість проїзду в Хмельницькому залишатиметься однією з найнижчих серед обласних центрів України.

За словами Миколи Ваврищука, у багатьох містах України проїзд в автобусах уже коштує 22–25 грн, тоді як тарифи на тролейбуси подекуди становлять 15 грн і більше. Крім того, окремі громади найближчим часом також планують чергове підвищення вартості проїзду.

Нагадаємо, востаннє тарифи на громадський транспорт у Хмельницькому переглядали у липні 2025 року. До цього часу вартість поїздки в автобусах становила 15 грн, а в тролейбусах — 9 грн.

Проїзд у Києві дорожчає майже учетверо

Із 15 липня 2026 року в Києві запроваджують нові тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Вартість разового квитка в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері зросте майже учетверо і становитиме 30 гривень.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

1–9 поїздок — 30,00 грн (зараз — 8,00 грн);

10–19 поїздок — 28,90 грн (зараз — 7,70 грн);

20–29 поїздок — 27,80 грн (зараз — 7,40 грн);

30–39 поїздок — 26,60 грн (зараз — 7,10 грн);

40–49 поїздок — 25,50 грн (зараз — 6,80 грн);

50 поїздок — 25,00 грн (зараз — 6,50 грн).

Крім того, у Києві з'являться місячні проїзні квитки, у яких вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 гривні.

Також з 1 серпня планують запровадити єдиний електронний квиток вартістю 60 грн. Він передбачатиме безоплатні пересадки протягом 90 хвилин із моменту активації.

Оприлюднена КМДА пропозиція підвищити вартість проїзду в загрожує зробити київський транспорт найменш доступним серед усіх європейських столиць. Аналіз Delo.ua доводить: після 15 липня кияни витрачатимуть на проїзд у чотири рази більшу частку свого доходу, ніж жителі Парижа, Берліна чи Відня.