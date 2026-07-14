В Хмельницком повышают цены на общественный транспорт: новые тарифы

20 июля в Хмельницком начнут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость поездки в автобусах и маршрутках вырастет до 20 грн, а в троллейбусах – до 14 грн. В городском совете объясняют повышение подорожанием горючего, электроэнергии и запчастей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Хмельницкого городского совета.

Сколько обойдется проезд в Хмельницком?

Соответствующее решение городские власти приняли из-за увеличения расходов перевозчиков.

Об изменении тарифов сообщил заместитель городского головы Хмельницкого Николай Ваврищук. По его словам, необходимость пересмотра стоимости проезда обусловлена удорожанием горючего, электроэнергии и запасных частей, что существенно повлияло на расходы как частных перевозчиков, так и коммунального транспорта.

"Это вынужденное решение. Мы надеялись, что цены на топливо снизятся, однако этого не произошло. Большинство украинских городов пересмотрели тарифы еще весной, в апреле-мае", - отметил чиновник.

В то же время в городском совете отмечают, что даже после повышения стоимость проезда в Хмельницком будет оставаться одним из самых низких среди областных центров Украины.

По словам Николая Ваврищука, во многих городах Украины проезд в автобусах уже стоит 22–25 грн, тогда как тарифы на троллейбусы иногда составляют 15 грн и больше. Кроме того, отдельные общины в ближайшее время также планируют очередное повышение стоимости проезда.

Напомним, последний раз тарифы на общественный транспорт в Хмельницком пересматривали в июле 2025 года. До этого времени стоимость поездки в автобусах составляла 15 грн, а в троллейбусах — 9 грн.

Проезд в Киеве дорожает почти в четыре раза

С 15 июля 2026 г. в Киеве вводятся новые тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте. Стоимость разового билета в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере вырастет почти в четыре раза. будет составлять 30 гривен.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок:

1–9 поездок – 30,00 грн (сейчас – 8,00 грн);

10–19 поездок – 28,90 грн (сейчас – 7,70 грн);

20-29 поездок - 27,80 грн (сейчас - 7,40 грн);

30-39 поездок - 26,60 грн (сейчас - 7,10 грн);

40-49 поездок - 25,50 грн (сейчас - 6,80 грн);

50 поездок - 25,00 грн (сейчас - 6,50 грн).

Кроме того, в Киеве появятся месячные проездные билеты, в которых стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 гривны.

Также с 1 августа планируют ввести единый электронный билет стоимостью 60 грн. Он будет предусматривать бесплатные пересадки в течение 90 минут с момента активации.

Обнародованное КГГА предложение повысить стоимость проезда в грозит сделать киевский транспорт наименее доступным среди всех европейских столиц. Анализ Delo.ua доказывает: после 15 июля киевляне будут тратить на проезд в четыре раза большую часть своего дохода, чем жители Парижа, Берлина или Вены.