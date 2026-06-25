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Пільговий проїзд для школярів: у Києві знижка 75% діятиме влітку

проїздні
Київ Цифровий та EasyPay: де купити пільговий проїзний зі знижкою

У Києві на період літніх канікул із 1 липня до 31 серпня призупиняється дія безоплатного проїзду для школярів, який працює лише протягом навчального року. Натомість учні зможуть користуватися пільговими умовами -75% знижкою на проїзні квитки в міському пасажирському транспорті.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.

Про пільговий проїзд у Києві влітку

У Києві на період літніх канікул - із 1 липня до 31 серпня - для школярів тимчасово призупиняється дія безоплатного проїзду в міському транспорті. Ця пільга діє лише протягом навчального року. Натомість учні зможуть користуватися проїзними квитками зі знижкою 75%.

Придбати пільговий проїзний можна через:

  • застосунок "Київ Цифровий";
  • термінали самообслуговування;
  • сайт КП "ГІОЦ";
  • застосунок EasyPay.

Для учнів денної форми навчання доступні такі варіанти пільгових проїзних:

  • 325 грн - безлімітний проїзний на місяць;
  • 162,50 грн - безлімітний проїзний на другу половину місяця;
  • 72,50 грн - проїзний на 46 поїздок на місяць;
  • 97,50 грн - проїзний на 62 поїздки на місяць;
  • 143,75 грн - проїзний на 92 поїздки на місяць;
  • 192,50 грн - проїзний на 124 поїздки на місяць.

Окремо зазначається, що школярі також можуть купувати разові поїздки за учнівським квитком, однак у цьому випадку знижка 75% не застосовується.

Крім того, з 1 липня до 31 серпня тимчасово призупиняється право на безоплатний проїзд для курсантів вищих військових навчальних закладів, яке діє протягом навчального року.

Подорожчання проїзду у Києві 

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті з 15 липня. Запровадити нові тарифи планують після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

  • 1–9 поїздок — 30 грн; 
  • 10–19 — 28,90 грн; 
  • 20–29 — 27,80 грн; 
  • 30–39 — 26,60 грн; 
  • 40–49 — 25,50 грн; 
  • 50 поїздок — 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. А безлімітний місячний проїзний коштуватиме  4 тисячі 875 гривень.

Оприлюднена КМДА пропозиція підвищити вартість проїзду в загрожує зробити київський транспорт найменш доступним серед усіх європейських столиць. Аналіз Delo.ua доводить: після 15 липня кияни витрачатимуть на проїзд у чотири рази більшу частку свого доходу, ніж жителі Парижа, Берліна чи Відня. 

Наразі проїзд у громадському транспорті Києва коштує 8 грн.

Автор:
Ольга Опенько