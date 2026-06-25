Пільговий проїзд для школярів: у Києві знижка 75% діятиме влітку

У Києві на період літніх канікул із 1 липня до 31 серпня призупиняється дія безоплатного проїзду для школярів, який працює лише протягом навчального року. Натомість учні зможуть користуватися пільговими умовами -75% знижкою на проїзні квитки в міському пасажирському транспорті.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.

Про пільговий проїзд у Києві влітку

У Києві на період літніх канікул - із 1 липня до 31 серпня - для школярів тимчасово призупиняється дія безоплатного проїзду в міському транспорті. Ця пільга діє лише протягом навчального року. Натомість учні зможуть користуватися проїзними квитками зі знижкою 75%.

Придбати пільговий проїзний можна через:

застосунок "Київ Цифровий";

термінали самообслуговування;

сайт КП "ГІОЦ";

застосунок EasyPay.

Для учнів денної форми навчання доступні такі варіанти пільгових проїзних:

325 грн - безлімітний проїзний на місяць;

162,50 грн - безлімітний проїзний на другу половину місяця;

72,50 грн - проїзний на 46 поїздок на місяць;

97,50 грн - проїзний на 62 поїздки на місяць;

143,75 грн - проїзний на 92 поїздки на місяць;

192,50 грн - проїзний на 124 поїздки на місяць.

Окремо зазначається, що школярі також можуть купувати разові поїздки за учнівським квитком, однак у цьому випадку знижка 75% не застосовується.

Крім того, з 1 липня до 31 серпня тимчасово призупиняється право на безоплатний проїзд для курсантів вищих військових навчальних закладів, яке діє протягом навчального року.

Подорожчання проїзду у Києві

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті з 15 липня. Запровадити нові тарифи планують після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

1–9 поїздок — 30 грн;

10–19 — 28,90 грн;

20–29 — 27,80 грн;

30–39 — 26,60 грн;

40–49 — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. А безлімітний місячний проїзний коштуватиме 4 тисячі 875 гривень.

Оприлюднена КМДА пропозиція підвищити вартість проїзду в загрожує зробити київський транспорт найменш доступним серед усіх європейських столиць. Аналіз Delo.ua доводить: після 15 липня кияни витрачатимуть на проїзд у чотири рази більшу частку свого доходу, ніж жителі Парижа, Берліна чи Відня.

Наразі проїзд у громадському транспорті Києва коштує 8 грн.