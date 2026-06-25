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Пільговий проїзд для школярів: у Києві знижка 75% діятиме влітку
У Києві на період літніх канікул із 1 липня до 31 серпня призупиняється дія безоплатного проїзду для школярів, який працює лише протягом навчального року. Натомість учні зможуть користуватися пільговими умовами -75% знижкою на проїзні квитки в міському пасажирському транспорті.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.
Про пільговий проїзд у Києві влітку
У Києві на період літніх канікул - із 1 липня до 31 серпня - для школярів тимчасово призупиняється дія безоплатного проїзду в міському транспорті. Ця пільга діє лише протягом навчального року. Натомість учні зможуть користуватися проїзними квитками зі знижкою 75%.
Придбати пільговий проїзний можна через:
- застосунок "Київ Цифровий";
- термінали самообслуговування;
- сайт КП "ГІОЦ";
- застосунок EasyPay.
Для учнів денної форми навчання доступні такі варіанти пільгових проїзних:
- 325 грн - безлімітний проїзний на місяць;
- 162,50 грн - безлімітний проїзний на другу половину місяця;
- 72,50 грн - проїзний на 46 поїздок на місяць;
- 97,50 грн - проїзний на 62 поїздки на місяць;
- 143,75 грн - проїзний на 92 поїздки на місяць;
- 192,50 грн - проїзний на 124 поїздки на місяць.
Окремо зазначається, що школярі також можуть купувати разові поїздки за учнівським квитком, однак у цьому випадку знижка 75% не застосовується.
Крім того, з 1 липня до 31 серпня тимчасово призупиняється право на безоплатний проїзд для курсантів вищих військових навчальних закладів, яке діє протягом навчального року.
Подорожчання проїзду у Києві
У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті з 15 липня. Запровадити нові тарифи планують після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.
Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:
- 1–9 поїздок — 30 грн;
- 10–19 — 28,90 грн;
- 20–29 — 27,80 грн;
- 30–39 — 26,60 грн;
- 40–49 — 25,50 грн;
- 50 поїздок — 25 грн.
Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. А безлімітний місячний проїзний коштуватиме 4 тисячі 875 гривень.
Оприлюднена КМДА пропозиція підвищити вартість проїзду в загрожує зробити київський транспорт найменш доступним серед усіх європейських столиць. Аналіз Delo.ua доводить: після 15 липня кияни витрачатимуть на проїзд у чотири рази більшу частку свого доходу, ніж жителі Парижа, Берліна чи Відня.
Наразі проїзд у громадському транспорті Києва коштує 8 грн.