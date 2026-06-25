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Північний міст у Києві частково перекриють через ремонтні роботи

Північний мост
У столиці тимчасово обмежать рух у напрямку Троєщини через ремонт мосту

У Києві з 26 до 29 червня частково обмежать рух Північним мостом у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Коли і де діятимуть обмеження руху

Із 18:00 26 червня до 7:00 29 червня на мосту виконуватимуть ремонтні роботи на ділянці в напрямку житлового масиву Троєщина.

Роботи проводитимуть у другій та третій смугах руху.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Нагадаємо, з 22 червня до 15 липня на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту

Автор:
Ольга Опенько