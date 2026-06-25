Северный мост в Киеве частично перекроют из-за ремонтных работ

В Киеве с 26 по 29 июня частично ограничат движение по Северному мосту в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Когда и где будут действовать ограничения движения

С 18:00 26 июня по 7:00 29 июня на мосту будут выполнять ремонтные работы на участке в направлении жилмассива Троещина.

Работы будут проводить во второй и третьей полосах движения.

В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Напомним, с 22 июня по 15 июля на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева будут частично ограничивать движение транспорта .