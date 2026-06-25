Рахункова палата знайшла у звітності Мінцифри викривлення на десятки мільйонів гривень

Рахункова палата надала думку із застереженням щодо консолідованої фінансової та зведеної бюджетної звітності Міністерства цифрової трансформації за 2025 рік. Загалом аудитори визнали звітність достовірною, але виявили низку суттєвих викривлень в обліку активів та розкритті інформації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Рахункову палату.

Аудит охопив фінансову та бюджетну звітність Мінцифри за 2025 рік. Загальний обсяг перевірених коштів становив 8,4 млрд грн, а активів — 9,9 млрд грн.

За висновком аудиторів, звітність у цілому достовірно відображає фінансовий стан відомства, однак містить окремі суттєві помилки.

Зокрема, аудит встановив проблеми з обліком нематеріальних активів:

балансову вартість нематеріальних активів було занижено на 21,5 млн грн, а амортизацію завищено на 7,8 млн грн через неправильний підхід до модернізації активів;

до складу активів включили об'єкти, які не відповідали критеріям визнання, що призвело до завищення їхньої вартості на 27,4 млн грн;

ще на 27,1 млн грн було завищено вартість нематеріальних активів через включення об'єктів, які фактично не використовувалися та перебували лише в дослідній експлуатації.

Також аудитори зафіксували неповне розкриття інформації у фінансовій звітності, зокрема щодо облікової політики, пов'язаних сторін та подій після дати балансу.

Окреме зауваження стосувалося оцінки державного майна. Рахункова палата не змогла підтвердити достовірність вартості окремих основних засобів на суму 26,6 млн грн. Серед них — будівля площею понад 4 тис. кв. м у центрі Києва, балансова вартість якої була відображена на рівні лише 10 тис. грн.

Крім того, один із підконтрольних Мінцифри суб'єктів не відобразив у бухгалтерському обліку дебіторську заборгованість за штрафними санкціями на 0,4 млн грн через порушення умов договору.

Під час перевірки міністерство вже усунуло частину недоліків. Зокрема, було направлено вимогу про сплату штрафу на 0,4 млн грн та проведено переоцінку 155 повністю замортизованих об'єктів основних засобів.

За результатами аудиту Рахункова палата надала Мінцифри шість рекомендацій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку, оцінки державних активів та підвищення якості фінансової звітності. Звіт буде направлено Верховній Раді, Кабінету Міністрів та Міністерству цифрової трансформації.

Нагадаємо, 1 грудня Рахункова палата України розпочала фінансовий аудит Міністерства цифрової трансформації. Перевірка охоплює консолідовану фінансову та бюджетну звітність за 2025 рік і покликана оцінити достовірність відображення використання державних ресурсів.