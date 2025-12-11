Запланована подія 2

Достовірність фінансових та бюджетних даних: Рахункова палата почала перевірку фінзвітності Мінцифри

звіти, документи, лупа, калькулятор
Фінансовий аудит Мінцифри стартував / Freepik

1 грудня Рахункова палата України розпочала фінансовий аудит Міністерства цифрової трансформації. Перевірка охоплює консолідовану фінансову та бюджетну звітність за 2025 рік і покликана оцінити достовірність відображення використання державних ресурсів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

Про аудит Мінцифри

Аудит є важливим кроком у розвитку відкритої, сучасної та безпечної цифрової держави. Під час перевірки оцінюватиметься, чи забезпечило Міністерство цифрової трансформації повне та достовірне відображення фактичного використання державних ресурсів.

Зокрема, аудитори: 

  • перевірять відповідність консолідованої фінансової та зведеної бюджетної звітності вимогам законодавства та нормативних актів;
  •  проаналізують ризики суттєвих викривлень через шахрайство або помилки; 
  • оцінять ефективність системи внутрішнього контролю та достовірність відображеної в ній інформації.

До здійснення контрольного заходу залучені державні аудитори Департаменту контролю (аудиту) у сфері виконання загальнодержавних функцій, цифрової трансформації, управління державним майном та захисту економіки. Відповідальний за проведення аудиту член Рахункової палати Геннадій Пліс.

Звіт за результатами аудиту планується розглянути на засіданні Рахункової палати у червні 2026 року.

Нагадаємо, наступного року бюджет Мінцифри становитиме 10,16 млрд грн. Пріоритет відомства залишається незмінним — створення й масштабування інновацій для поля бою. Майже 73% бюджету спрямують на грантові програми Brave1 — кластера оборонних технологій.

Автор:
Ольга Опенько