Мінцифри спрощує доступ до Sandbox для тестування високотехнологічних продуктів

Уряд ухвалив зміни до постанови про Sandbox, які значно спрощують доступ до тестування інноваційних технологій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Sandbox — це спеціальний простір для перевірки високотехнологічних продуктів, де бізнес може тестувати сміливі рішення навіть за відсутності чітких законів, забезпечуючи при цьому безпеку користувачів.

Основні нововведення

Доступ для ФОП: тепер фізичні особи-підприємці можуть долучатися до Sandbox. Раніше участь була доступна лише юридичним особам.

Менше довідок: скасовано вимоги про податкові довідки та про неперебування у процедурі банкрутства, оскільки Sandbox не передбачає фінансових грантів.

Підтримка на ранніх стадіях: учасники можуть подавати проєкти на стадії концепції або дизайну без обов’язкового фінансування від інвесторів.

Розширення видів діяльності: до участі допускаються компанії не лише з визначеними КВЕДами, а й ті, хто займається інноваційною, науково-технічною діяльністю або культурною сферою.

Також додали до Sandbox дві нові пріоритетні галузі для створення продуктів із використанням ШІ та блокчейну. Сюди увійшли енергетика (рішення для підвищення стійкості інфраструктури, розвитку "зеленої" генерації та прозорості) та культура (технології для збереження та відновлення спадщини, розвитку креативних індустрій та просування українського бренду).

Умови участі в Sandbox:

компанія зареєстрована в Україні;

стартап працює з технологіями штучного інтелекту або блокчейну;

продукт створюється для одного з напрямів: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, EdTech або DefenseTech;є прототип або дослідний зразок;

на ранній стадії — частково готова технічна документація та фінансування від інвесторів.

Мінцифри зазначає, що аналіз кейсів у Sandbox допоможе створити законодавство до кінця 2026 року, яке базуватиметься на практичному досвіді бізнесу. Також планується розробка практичних гайдлайнів для розробників.

Нагадаємо, ще в кінці минулого року Кабінет міністрів ухвалив постанову про створення Sandbox — спеціального інструмента для підтримки інноваційних компаній, що дозволяє тестувати й розвивати високотехнологічні продукти під наглядом держави.