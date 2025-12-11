Запланована подія 2

Минцифры упрощает доступ к Sandbox для тестирования высокотехнологичных продуктов

Минцифры упрощает доступ к Sandbox
Минцифры упрощает доступ к Sandbox / Depositphotos

Правительство приняло изменения в постановление о Sandbox, значительно упрощающие доступ к тестированию инновационных технологий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Sandbox – это специальное пространство для проверки высокотехнологичных продуктов, где бизнес может тестировать смелые решения даже при отсутствии четких законов, обеспечивая при этом безопасность пользователей.

Основные нововведения

Доступ для ФЛП: теперь физические лица-предприниматели могут присоединяться к Sandbox. Ранее участие было доступно только юридическим лицам.

Меньше справок: отменены требования о налоговых справках и несостоятельности в процедуре банкротства, поскольку Sandbox не предусматривает финансовых грантов.

Поддержка на ранних стадиях: участники могут представлять проекты на стадии концепции или дизайна без обязательного финансирования от инвесторов.

Расширение видов деятельности: к участию допускаются компании не только с определенными КВЭДами, но и занимающимися инновационной, научно-технической деятельностью или культурной сферой.

Также добавили в Sandbox две новые приоритетные отрасли для создания продуктов с использованием ИИ и блокчейна. Сюда вошли энергетика (решения для повышения устойчивости инфраструктуры, развития "зеленой" генерации и прозрачности) и культура (технологии сохранения и восстановления наследия, развития креативных индустрий и продвижения украинского бренда).

Условия участия в Sandbox:

  • компания зарегистрирована в Украине;
  • стартап работает с технологиями искусственного интеллекта или блокчейна;
  • продукт создается для одного из направлений: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, EdTech или DefenseTech; есть прототип или опытный образец;
  • на ранней стадии – частично готовая техническая документация и финансирование от инвесторов.

Минцифры отмечает, что анализ кейсов в Sandbox поможет создать законодательство до конца 2026 года, которое будет базироваться на практическом опыте бизнеса. Также планируется разработка практичных гайдлайнов для разработчиков.

Напомним, еще в конце прошлого года Кабинет министров принял   постановление о создании Sandbox — специальный инструмент для поддержки инновационных компаний, позволяющий тестировать и развивать высокотехнологичные продукты под наблюдением государства.

Автор:
Татьяна Гойденко