Достоверность финансовых и бюджетных данных: Счетная палата начала проверку финотчетности Минцифры

1 декабря Счетная палата Украины приступила к финансовому аудиту Министерства цифровой трансформации. Проверка включает консолидированную финансовую и бюджетную отчетность за 2025 год и призвана оценить достоверность отражения использования государственных ресурсов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

Об аудите Минцифры

Аудит является важным шагом в развитии открытого, современного и безопасного цифрового государства. В ходе проверки будет оцениваться, обеспечило ли Министерство цифровой трансформации полное и достоверное отражение фактического использования государственных ресурсов.

В частности, аудиторы:

проверят соответствие консолидированной финансовой и сводной бюджетной отчетности требованиям законодательства и нормативных актов;

проанализируют риски существенных искажений из-за мошенничества или ошибок;

оценят эффективность системы внутреннего контроля и достоверность отображаемой в ней информации.

К осуществлению контрольного мероприятия привлечены государственные аудиторы Департамента контроля (аудита) в области выполнения общегосударственных функций, цифровой трансформации, управления государственным имуществом и защиты экономики. Ответственный за проведение аудита член Счетной палаты Геннадий Плисс.

Отчет по результатам аудита предполагается рассмотреть на заседании Счетной палаты в июне 2026 года.

Напомним, в следующем году бюджет Минцифры составит 10,16 млрд грн. Приоритет ведомства остается неизменным – создание и масштабирование инноваций для поля боя. Почти 73% бюджета будут направлены на грантовые программы Brave1 — кластера оборонных технологий.