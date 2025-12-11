Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Наличный курс:

USD

42,36

42,27

EUR

49,70

49,51

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Достоверность финансовых и бюджетных данных: Счетная палата начала проверку финотчетности Минцифры

отчеты, документы, лупа, калькулятор
Финансовый аудит Минцифры стартовал / Freepik

1 декабря Счетная палата Украины приступила к финансовому аудиту Министерства цифровой трансформации. Проверка включает консолидированную финансовую и бюджетную отчетность за 2025 год и призвана оценить достоверность отражения использования государственных ресурсов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

Об аудите Минцифры

Аудит является важным шагом в развитии открытого, современного и безопасного цифрового государства. В ходе проверки будет оцениваться, обеспечило ли Министерство цифровой трансформации полное и достоверное отражение фактического использования государственных ресурсов.

В частности, аудиторы:

  • проверят соответствие консолидированной финансовой и сводной бюджетной отчетности требованиям законодательства и нормативных актов;
  • проанализируют риски существенных искажений из-за мошенничества или ошибок;
  • оценят эффективность системы внутреннего контроля и достоверность отображаемой в ней информации.

К осуществлению контрольного мероприятия привлечены государственные аудиторы Департамента контроля (аудита) в области выполнения общегосударственных функций, цифровой трансформации, управления государственным имуществом и защиты экономики. Ответственный за проведение аудита член Счетной палаты Геннадий Плисс.

Отчет по результатам аудита предполагается рассмотреть на заседании Счетной палаты в июне 2026 года.

Напомним, в следующем году бюджет Минцифры составит 10,16 млрд грн. Приоритет ведомства остается неизменным – создание и масштабирование инноваций для поля боя. Почти 73% бюджета будут направлены на грантовые программы Brave1 — кластера оборонных технологий.

Автор:
Ольга Опенько