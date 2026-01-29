АРМА не прийняло в управління всі арештовані активи: результати перевірки Рахункової палати

Національне агентство з розшуку та управління активами (АРМА) провело повну інвентаризацію судових ухвал, проте досі не прийняло в управління всі передані йому активи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Рахункову палату.

Моніторинг Рахункової палати показав, що низка критичних зауважень щодо прозорості та обліку корупційних статків залишаються невиконаними.

Аудиторами було встановлено низку недоліків, що заважають ефективному управлінню арештованими активами та їх збереженню: зокрема, невзяття на облік окремих активів, а також не відображення низки активів у бухгалтерському обліку АРМА.

Що вдалося зробити

У відповідь на аудит Рахункової палати, АРМА звітувало про певні позитивні зміни. Зокрема:

Оновлено Положення про Єдиний державний реєстр арештованих активів.

Впроваджено показники ефективності діяльності Агентства.

Розроблено проєкти урядових актів, які мають встановити чіткі методики визначення можливості здійснення управління активами; порядку відбору управителів простого активу (активів) і складних активів та порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами.

Що не виконано

Попри звіти про успіхи, моніторинг зафіксував невиконання АРМА п'яти ключових рекомендацій у встановлені терміни:

щодо забезпечення повного прийняття в управління активів, передбачених рішеннями судів, та їх подальшого ефективного управління;

щодо врегулювання взаємодії АРМА з органами прокуратури та органами досудового розслідування;

щодо удосконалення порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами та встановлення чітких та прозорих критеріїв оцінки ефективності управління активами та збереження їх економічної вартості;

щодо доопрацювання Єдиного державного реєстру активів і провадження програмного продукту "Система менеджменту активів АРМА" з метою автоматизації обліку активів;

та щодо доступу АРМА до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зазначається, що Кабінет Міністрів України також ще не виконав чотири рекомендації Рахункової палати за цим аудитом.

Нагадаємо, у грудні 2025 року уряд змінив координацію Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про АРМА

Це спеціальний центральний орган виконавчої влади, створений для боротьби з корупцією та іншими злочинами через роботу з незаконно набутими активами, з’явився 2016 року. Його створення було одним з основних критеріїв виконання Україною Плану дій із лібералізації візового режиму з ЄС.

АРМА уповноважене на виявлення та розшук активів — майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення в дохід держави.

Крім того, на підставі рішення суду АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт.