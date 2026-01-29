АРМА не приняла в управление все арестованные активы: результаты проверки Счетной палаты

Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) провело полную инвентаризацию судебных постановлений, однако до сих пор не приняло в управление все передаваемые ему активы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Счетную палату.

Мониторинг Счетной палаты показал, что ряд критических замечаний по прозрачности и учету коррупционного состояния остаются невыполненными.

Аудиторами был установлен ряд недостатков, мешающих эффективному управлению арестованными активами и их сохранению: в частности, невзятие на учет отдельных активов, а также отражение ряда активов в бухгалтерском учете АРМА.

Что удалось сделать

В ответ на аудит Счетной палаты АРМА отчитывалось об определенных положительных изменениях. В частности:

Обновлено Положение о Едином государственном реестре арестованных активов.

Внедрены показатели эффективности деятельности Агентства.

Разработаны проекты правительственных актов, которые должны установить четкие методики определения возможности осуществления управления активами; порядка отбора управляющих простого актива (активов) и сложных активов и порядке осуществления контроля над эффективностью управления активами.

Что не выполнено

Несмотря на отчеты об успехах, мониторинг зафиксировал невыполнение АРМА пяти ключевых рекомендаций в установленные сроки:

обеспечения полного принятия в управление активов, предусмотренных решениями судов, и их дальнейшего эффективного управления;

по урегулированию взаимодействия АРМА с органами прокуратуры и органами досудебного расследования;

по усовершенствованию порядка осуществления контроля за эффективностью управления активами и установления четких и прозрачных критериев оценки эффективности управления активами и сохранения их экономической стоимости;

по доработке Единого государственного реестра активов и проведение программного продукта "Система менеджмента активов АРМА" с целью автоматизации учета активов;

и относительно доступа АРМА в Единый реестр досудебных расследований.

Отмечается, что Кабинет Министров Украины также не выполнил четыре рекомендации Счетной палаты по этому аудиту.

Напомним, в декабре 2025 г. правительство изменило координацию Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об АРМА

Это специальный центральный орган исполнительной власти, созданный для борьбы с коррупцией и другими преступлениями из-за работы с незаконно приобретенными активами, появился в 2016 году. Его создание было одним из основных критериев выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

АРМА уполномочено на выявление и розыск активов - имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Кроме того, на основании решения суда АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест.