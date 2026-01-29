Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,77

--0,19

EUR

51,23

-0,00

Наличный курс:

USD

43,10

42,95

EUR

51,55

51,30

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

АРМА не приняла в управление все арестованные активы: результаты проверки Счетной палаты

документы
Счетная палата выявила системные недостатки в работе АРМА / Depositphotos

Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) провело полную инвентаризацию судебных постановлений, однако до сих пор не приняло в управление все передаваемые ему активы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Счетную палату.

Мониторинг Счетной палаты показал, что ряд критических замечаний по прозрачности и учету коррупционного состояния остаются невыполненными.

Аудиторами был установлен ряд недостатков, мешающих эффективному управлению арестованными активами и их сохранению: в частности, невзятие на учет отдельных активов, а также отражение ряда активов в бухгалтерском учете АРМА.

Что удалось сделать

В ответ на аудит Счетной палаты АРМА отчитывалось об определенных положительных изменениях. В частности:

  • Обновлено Положение о Едином государственном реестре арестованных активов.
  • Внедрены показатели эффективности деятельности Агентства.
  • Разработаны проекты правительственных актов, которые должны установить четкие методики определения возможности осуществления управления активами; порядка отбора управляющих простого актива (активов) и сложных активов и порядке осуществления контроля над эффективностью управления активами.

Что не выполнено

Несмотря на отчеты об успехах, мониторинг зафиксировал невыполнение АРМА пяти ключевых рекомендаций в установленные сроки:

  • обеспечения полного принятия в управление активов, предусмотренных решениями судов, и их дальнейшего эффективного управления;
  • по урегулированию взаимодействия АРМА с органами прокуратуры и органами досудебного расследования;
  • по усовершенствованию порядка осуществления контроля за эффективностью управления активами и установления четких и прозрачных критериев оценки эффективности управления активами и сохранения их экономической стоимости;
  • по доработке Единого государственного реестра активов и проведение программного продукта "Система менеджмента активов АРМА" с целью автоматизации учета активов;
  • и относительно доступа АРМА в Единый реестр досудебных расследований.

Отмечается, что Кабинет Министров Украины также не выполнил четыре рекомендации Счетной палаты по этому аудиту.

Напомним, в декабре 2025 г. правительство изменило координацию Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об АРМА

Это специальный центральный орган исполнительной власти, созданный для борьбы с коррупцией и другими преступлениями из-за работы с незаконно приобретенными активами, появился в 2016 году. Его создание было одним из основных критериев выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

АРМА уполномочено на выявление и розыск активов - имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Кроме того, на основании решения суда АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест.

Автор:
Татьяна Бессараб