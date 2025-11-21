Правительство и международные партнеры запускают отбор кандидата в руководителя АРМА

20 ноября состоялась рабочая встреча по проведению конкурса на должность главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

В мероприятии приняли участие вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, представители Верховной Рады, Минэкономики во главе с министром Алексеем Соболевым, секретариата Кабинета министров, члены конкурсной комиссии, а также международные партнеры.

Во время встречи утвержден Регламент работы конкурсной комиссии, ее состав, избраны председатель, заместитель и секретарь, учитывая предложения международных доноров. Следующим этапом станет разработка методологии отбора кандидатов на проведение соответствующего конкурса.

Секретариат Кабмина будет способствовать организации и проведению конкурсного отбора, а правительство держит этот процесс под постоянным контролем.

Соболев подчеркнул, что изменения в закон об АРМА направлены на усиление институциональной способности агентства и усовершенствование механизмов управления активами.

"Нам необходимо обеспечить прозрачность, эффективность и высокую динамику работы, ведь это основа доверия граждан и партнеров. Правительство также надеется на конструктивный диалог, эффективность и беспристрастность членов конкурсной комиссии во время проведения конкурса на должность главы АРМА", - подчеркнул он.

Ожидается, что конкурс на должность главы АРМА будет объявлен в ближайшее время, а процесс отбора завершится к концу года.

Напомним, 18 ноября АРМА приступила к внутренней проверке фактов возможной причастности работников ведомства к резонансному расследованию НАБУ в сфере энергетики (операция "Мидас").

16 ноября президент Владимир Зеленский поручил реформировать АРМА и назначить нового руководителя до конца года;

Известно, что правительство проводит внутреннюю проверку работников АРМА и принимает соответствующие кадровые решения относительно фигурирующих в материалах НАБУ, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.