Зеленский объявил перезагрузку ключевых энергетических госпредприятий

Президент Владимир Зеленский сообщил о старте масштабной перезагрузки государственных компаний энергетического сектора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

По его словам, обновление управления должно происходить параллельно с полной проверкой финансовой деятельности предприятий.

Соответствующий порядок действий был определен на совещании с участием премьер-министра Юлии Свириденко и министра экономики Алексея Соболева.

Ключевые решения по компаниям

"Энергоатом". В течение недели должны быть созданы все условия для формирования нового профессионального наблюдательного совета. После ее формирования произойдет полное обновление состава правления компании.

"Укргидроэнерго". Правительство срочно проведет конкурс на должность нового руководителя и доформирует наблюдательный совет.

Оператор ГТС Украины. Планируется доформировать наблюдательный совет и безотлагательно объявить конкурс на должность генерального директора.

"Нефтегаз Украины". Поскольку сроки полномочий текущего состава наблюдательного совета истекают в январе следующего года, должен быть объявлен конкурс, чтобы новый состав заработал уже с января 2026 года.

Также обновление представителей государства в наблюдательных советах состоится во всех крупных государственных энергетических компаниях.

Акцент на антикоррупционном контроле

Президент поручил правительственным чиновникам поддерживать постоянную коммуникацию с правоохранительными и антикоррупционными органами.

Он отметил, что на какие-либо выявленные злоупотребления или схемы в госпредприятиях будет оперативная и справедливая реакция.

"Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике – это абсолютный приоритет", - подчеркнул Зеленский.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники получали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10-15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой офис в Киеве, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

К реализации схемы были привлечены бывший заместитель руководителя Фонда госимущества, ставший советником министра энергетики, и бывший правоохранитель - исполнительный директор по физической защите АО "Энергоатом". Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.