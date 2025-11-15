Зеленський оголосив перезавантаження ключових енергетичних держпідприємств

Президент Володимир Зеленський повідомив про старт масштабного перезавантаження державних компаній енергетичного сектору.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Зеленського.

За його словами, оновлення управління має відбуватися паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності підприємств.

Відповідний порядок дій була визначено на нараді за участю прем’єр-міністра Юлії Свириденко та міністра економіки Олексія Соболєва.

Ключові рішення щодо компаній

"Енергоатом". Протягом тижня мають бути створені всі умови для формування нової професійної наглядової ради. Після її формування відбудеться повне оновлення складу правління компанії.

"Укргідроенерго". Уряд терміново проведе конкурс на посаду нового керівника та доформує наглядову раду.

Оператор ГТС України. Планується доформувати наглядову раду та невідкладно оголосити конкурс на посаду генерального директора.

"Нафтогаз України". Оскільки строки повноважень поточного складу наглядової ради закінчуються в січні наступного року, має бути оголошений конкурс, щоб новий склад запрацював уже з січня 2026 року.

Також оновлення представників держави в наглядових радах відбудеться у всіх великих державних енергетичних компаніях.

Акцент на антикорупційному контролі

Президент доручив урядовцям підтримувати постійну комунікацію з правоохоронними та антикорупційними органами.

Він наголосив, що на будь-які виявлені зловживання чи схеми в держпідприємствах буде оперативна та справедлива реакція.

"Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет", — підкреслив Зеленський.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в НАЕК Енергоатом", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій офіс у Києві, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

До реалізації схеми були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець — виконавчий директор з фізичного захисту АТ "Енергоатом". Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.