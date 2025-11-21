Уряд та міжнародні партнери запускають відбір кандидата на керівника АРМА

20 листопада відбулася робоча зустріч щодо проведення конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

У заході взяли участь віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, представники Верховної Ради, Мінекономіки на чолі з міністром Олексієм Соболевим, секретаріату Кабінету міністрів, члени конкурсної комісії, а також міжнародні партнери.

Під час зустрічі затверджено Регламент роботи конкурсної комісії, її склад, обрано голову, заступника та секретаря, враховуючи пропозиції міжнародних донорів. Наступним етапом стане розробка методології відбору кандидатів для проведення відповідного конкурсу.

Секретаріат Кабміну сприятиме організації та проведенню конкурсного відбору, а уряд тримає цей процес під постійним контролем.

Соболев підкреслив, що зміни до закону про АРМА спрямовані на посилення інституційної спроможності агентства та вдосконалення механізмів управління активами.

"Нам необхідно забезпечити прозорість, ефективність та високу динаміку роботи, адже це – основа довіри громадян і партнерів. Уряд також сподівається на конструктивний діалог, ефективність та неупередженість членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу на посаду голови АРМА", — наголосив він.

Очікується, що конкурс на посаду голови АРМА буде оголошено найближчим часом, а процес відбору завершиться до кінця року.

Нагадаємо, 18 листопада АРМА розпочала внутрішню перевірку фактів можливої причетності працівників відомства до резонансного розслідування НАБУ у сфері енергетики (операція "Мідас").

16 листопада президент Володимир Зеленський дав доручення реформувати АРМА і призначити нового керівника до кінця року;

Відомо, що уряд проводить внутрішню перевірку працівників АРМА та ухвалює відповідні кадрові рішення щодо тих, хто фігурує у матеріалах НАБУ, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.