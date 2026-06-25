Счетная палата нашла в отчетности Минцифры искажения на десятки миллионов гривен

Счетная палата предоставила мнение с оговоркой по консолидированной финансовой и сводной бюджетной отчетности Министерства цифровой трансформации за 2025 год. В целом аудиторы сочли отчетность достоверной, но выявили ряд существенных искажений в учете активов и раскрытии информации.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Счетную палату.

Аудит охватил финансовую и бюджетную отчетность Минцифры за 2025 год. Общий объем проверенных средств составил 8,4 млрд грн, а активов – 9,9 млрд грн.

По заключению аудиторов, отчетность в целом достоверно отражает финансовое состояние ведомства, но содержит отдельные существенные ошибки.

В частности, аудит установил проблемы с учетом нематериальных активов:

балансовая стоимость нематериальных активов была занижена на 21,5 млн грн, а амортизация завышена на 7,8 млн грн из-за неправильного подхода к модернизации активов;

в состав активов включили объекты, которые не отвечали критериям признания, что привело к завышению их стоимости на 27,4 млн. грн.;

еще на 27,1 млн. грн. была завышена стоимость нематериальных активов из-за включения объектов, которые фактически не использовались и находились только в опытной эксплуатации.

Также аудиторы зафиксировали неполное раскрытие информации в финансовой отчетности, в частности, относительно учетной политики, связанных сторон и событий после даты баланса.

Отдельное замечание касалось оценки государственного имущества. Счетная палата не смогла подтвердить достоверность стоимости отдельных основных средств на сумму 26,6 млн. грн. Среди них – здание площадью более 4 тыс. кв. м в центре Киева, балансовая стоимость которой была отражена на уровне всего 10 тыс. грн.

Кроме того, один из подконтрольных Минцифры субъектов не отразил в бухгалтерском учете дебиторскую задолженность по штрафным санкциям на 0,4 млн грн из-за нарушения условий договора.

В ходе проверки министерство уже устранило часть недостатков. В частности, было направлено требование об уплате штрафа на 0,4 млн. грн. и проведена переоценка 155 полностью моритизированных объектов основных средств.

По результатам аудита Счетная палата предоставила Минцифре шесть рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского учета, оценке государственных активов и повышению качества финансовой отчетности. Отчет будет направлен Верховной Раде, Кабинету Министров и Министерству цифровой трансформации.

Напомним, 1 декабря Счетная палата Украины приступила к финансовому аудиту Министерства цифровой трансформации. Проверка включает консолидированную финансовую и бюджетную отчетность за 2025 год и призвана оценить достоверность отражения использования государственных ресурсов.