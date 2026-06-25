ЄС схвалив торговельну угоду зі США перед дедлайном Трампа

Країни Європейського Союзу надали фінальне схвалення торговельній угоді зі Сполученими Штатами. Цей крок має забезпечити певну стабільність у відносинах між партнерами попри тривалу економічну напругу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Держави-члени ЄС остаточно затвердили документ у четвер, 25 червня. Процес ратифікації тривав майже рік через внутрішні розбіжності та періодичні призупинення переговорів у Європейському парламенті.

Прискоренню процедури посприяли тарифні обмеження з боку Вашингтона. Президент США Дональд Трамп вимагав укладення угоди та погрожував запровадженням нових мит, визначивши крайній термін на початку липня.

Головні умови та компроміси нової угоди

Затверджений документ вносить кілька ключових змін у правила імпорту та експорту:

Мита на американські товари: Євросоюз повністю скасовує збори на промислові товари та окремі види сільськогосподарської продукції з США.

Тарифна стеля для європейського експорту: Сполучені Штати зобов'язуються зафіксувати максимальну ставку мита на товари з ЄС на рівні 15%.

Термін дії та запобіжники: угода розрахована до кінця 2029 року і містить пункт про можливість негайного зупинення її дії, якщо американська сторона порушить умови.

Попри фінальну ратифікацію, економічні відносини між сторонами залишаються складними. Протягом останніх місяців тривають суперечки щодо тарифів на сталь та алюміній, французького цифрового податку, а також нових правил ЄС для технологічного сектору.

Наступним етапом для обох сторін стануть переговори щодо субсидій на літаки. Термін дії п'ятирічного перемир'я, яке призупиняло взаємні штрафні санкції на суму 11,5 мільярда доларів, завершується 11 липня. Наразі Європейська комісія продовжує консультації з адміністрацією США для продовження цього мораторію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США вводять 25% мита на автомобілі з ЄС попри торгову угоду. Дональд Трамп оголосив про намір підвищити тарифи на європейські легкові та вантажні транспортні засоби, звинувативши Брюссель у затягуванні виконання попередніх домовленостей.