ЕС одобрил торговое соглашение с США перед дедлайном Трампа

Страны Европейского Союза предоставили финальное одобрение торговому соглашению с Соединенными Штатами. Этот шаг должен обеспечить определенную стабильность в отношениях между партнерами, несмотря на длительное экономическое напряжение.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Государства-члены окончательно утвердили документ в четверг, 25 июня. Процесс ратификации длился почти год из-за внутренних разногласий и периодических приостановлений переговоров в Европейском парламенте.

Ускорению процедуры поспособствовали тарифные ограничения со стороны Вашингтона. Президент США Дональд Трамп потребовал заключения соглашения и угрожал введением новых пошлин, определив крайний срок в начале июля.

Главные условия и компромиссы нового соглашения

Утвержденный документ вносит несколько ключевых изменений в правила импорта и экспорта:

Таможенные пошлины на американские товары: Евросоюз полностью отменяет сборы на промышленные товары и отдельные виды сельскохозяйственной продукции из США.

Тарифный потолок для европейского экспорта Соединенные Штаты обязуются зафиксировать максимальную ставку пошлины на товары из ЕС на уровне 15%.

Срок действия и предохранители: соглашение рассчитано до конца 2029 года и содержит пункт о возможности немедленной остановки его действия, если американская сторона нарушит условия.

Несмотря на финальную ратификацию экономические отношения между сторонами остаются сложными. В последние месяцы продолжаются споры по тарифам на сталь и алюминий, французскому цифровому налогу, а также новым правилам ЕС для технологического сектора.

Следующим этапом для обеих сторон станут переговоры по субсидиям на самолеты. Срок действия пятилетнего перемирия, которое приостанавливало взаимные штрафные санкции на сумму 11,5 миллиарда долларов, истекает 11 июля. Европейская комиссия продолжает консультации с администрацией США для продления этого моратория.

Напомним, ранее сообщалось, что США вводят 25% пошлины на автомобили из ЕС, несмотря на торговое соглашение. Дональд Трамп объявил о намерении повысить тарифы на европейские легковые и грузовые транспортные средства, обвинив Брюссель в затягивании выполнения предварительных договоренностей.