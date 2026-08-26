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Росія атакувала газорозподільну інфраструктуру у двох областях

газопровід
Росія атакувала об’єкти "Газорозподільних мереж України" на Харківщині і Чернігівщині

26 серпня російська армія атакувала об’єкти “Газорозподільних мереж України”. Внаслідок обстрілу пошкоджено газорозподільну  інфраструктуру компанії на Чернігівщині, а на Харківщини під  удар потрапила аварійна бригада.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

За даними "Газмереж", на Харківщині під ворожий удар потрапила аварійна бригада. Працівники саме прямували на виклик, щоб локалізувати аварію на газовій інфраструктурі. Один працівник зазнав осколкових поранень. Зараз він перебуває в лікарні під наглядом медиків.

Це не перший випадок, коли Росія атакує газорозподільну інфраструктуру та людей, які забезпечують її роботу і відновлення після обстрілів.

“Наші бригади продовжують локалізовувати аварії, відновлювати пошкоджені мережі та забезпечувати газорозподіл там, де це можливо. Ми працюємо в умовах постійної воєнної загрози, тому важливо зробити все від нас залежне, щоб захистити людей, які щодня виконують цю роботу”, – зауважила голова правління “Газмереж” Людмила Кіндер.

Нагадаємо, 26 серпня російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ групи "Нафтогаз".

Автор:
Світлана Манько

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