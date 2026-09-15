Верховна Рада підтримала дозвіл щодо іпотеки на житло за ваучером для переселенців

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, яким переселенцям дозволяється оформлювати у іпотеку житло, яке вони купують за допомогою житлових ваучерів. Донині така опція була неможлива, адже діюче законодавство не дозволяло використовувати таке житло як заставу для банку, тобто поєднати ваучер із іпотечним кредитом було юридично незручно чи неможливо.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба парламенту.

Зазначається, що законопроєкт № 15335 "Про внесення змін до деяких законів України щодо нерухомого майна, придбаного в іпотеку". підтримали 278 народних депутатів.

Як зауважила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, цим документом внутрішньо переміщеним особам дозволяється оформлювати в іпотеку те житло, яке вони купують або будують саме за допомогою житлового ваучера плюс кредиту.

"Житловий ваучер, тобто, державна допомога до 2 мільйонів гривень, яка дає людям, що втратили дім через війну, це конкретний інструмент для купівлі чи будівництва нового житла. Але їх отримувачі часто не могли купити чи добудувати житло лише за ці кошти, адже потрібно було ще й кредитне фінансування, у тому числі – іпотечне. Діюче законодавство не дозволяло використовувати таке житло як заставу для банку, тобто поєднати ваучер із іпотечним кредитом було юридично незручно чи неможливо. Тепер це можливо", – пояснила Шуляк.

Вона додала, що п'ятирічна заборона на продаж такого житла вже передбачена Порядком КМУ №1176, а законопроєкт №15335 узгоджує дію цієї заборони з іпотечним механізмом. Це має захистити і державну програму від зловживань, і банк, бо якщо позичальник не платить, банк все одно може звернути стягнення на нерухомість.

Водночас, парламентарка нагадала, що у вересні минулого року внутрішньо переміщеним особам спростили умови участі у державній програмі "єОселя". Цій категорії позичальників держава сплачує 70% першого внеску. Але є одна умова – житло має бути не дорожчим за 2 млн гривень. Крім цього, держава бере на себе сплату 70% відсоткової ставки у перший рік участі у програмі. Але також є умова – не більше 150 тис. гривень загального розміру річного платежу. Також держава бере на себе зобовʼязання по сплаті 40 тис гривень як разової комісії банку на надання кредиту, зборів та страхових платежів за кредитом.

"Житловий ваучер і іпотека тепер можуть працювати разом, а зі спрощеними умовами "єОселі" це суттєво розширює можливості людей, які втратили дім через війну", — підкреслила Шуляк.

Нагадаємо, в Україні стартував новий етап програми “єВідновлення”, у межах якого ВПО з тимчасово окупованих територій зможуть забронювати житлові ваучери на 2 млн грн через застосунок “Дія”.