Залишитися в Києво-Печерській лаврі зможуть ті ченці, що перейдуть до ПЦУ - Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України та очільник створеного в її структурі чоловічого монастиря "Києво-Печерська лавра" Епіфаній заявляє, що продовжити служіння в лаврі, на території якої наразі фактично діє лише монастир Української православної церкви, після закінчення терміну її оренди об'єкту зможуть ті ченці, які перейдуть до ПЦУ.

"Як священноархімандрит я засвідчую братії, що всі з вас, хто послідують вимогам канонів і Томосу, відкинуть беззаконну владу Москви, продовжать своє служіння в Лаврі. Всі свої можливості та авторитет ми будемо використовувати для того, щоби захистити вас від залякувань з боку дотеперішнього очільника лаври", - йдеться у його зверненні до братії лаври.

Епіфаній підкреслив, що в жодному разі не йдеться про закриття монастиря, припинення в ньому молитви, богослужінь та чернечого життя, і нинішню ситуацію не слід сприймати як гоніння на церкву як таку.

"Порівняння нинішніх подій із минулими гоніннями комуністичної влади на Церкву загалом та двократним закриттям монастиря зокрема – безпідставна маніпуляція. Особливо цинічно вона звучить з вуст ієрарха, який був тісно пов’язаний з Компартією та навіть намагався від неї висуватися на виборну посаду", - заявив очільник ПЦУ.

Він вказав, що засновуючи монастир у складі ПЦУ, її синод водночас звернувся до Кабінету міністрів з проханням надати приміщення в лаврі для чернечого життя та богослужінь, і це прохання залишається актуальним.

Епіфаній закликав братію Києво-Печерської лаври сприяти "процесу звільнення від московського ярма", вказавши, що керівництво УПЦ на чолі з митрополітом Онуфрієм так і не припинило підлеглість Московському патріархату, "десятиліттями обдурюючи" вірян, що колись у майбутньому Москва надасть автокефалію для української церкви.

Як зазначив очільник ПЦУ, Руська православна церква нині цілком перебуває під контролем Кремля та використовується як знаряддя гібридної агресії проти України, а Києво-Печерська лавра за керівництва митрополита Павла "перетворилася на центр пропагування ідеології "русского міра".

"Лавра не повинна бути інструментом боротьби проти України, але навпаки – місцем молитви, побожного чернечого життя в дусі отців та подвижників минулого... Наші серця відкриті для єднання. Як священноархімандрит я засвідчую свою повагу до справжніх побожних традицій життя лаври, її богослужбових особливостей... до всіх, хто не поділяє ідеологію "русского міра" і ті викривлення, які вона вносить у церковне життя", - вказав він.

Окрім цього, Епіфаній повідомив, що богослужбовою мовою Києво-Печерської лаври під юрисдикцією ПЦУ буде давньослов’янська разом з сучасною українською.

Керувати поточними справами обителі, за його словами, будуть ті з братії, "хто знають традиції та життя монастиря, має відповідні здібності та не заплямував себе відданістю "русскому міру". При цьому предстоятель ПЦУ висловив сподівання на ухвалення Верховною Радою закону, який би заборонив вплив РПЦ на українське церковне життя.

"Московська духовна влада в Україні є неканонічною, і всі бачать, як Кремль використовує її проти українського народу... Юрисдикція Московського патріархату в Україні не має ані канонічної, ані моральної перспективи. Сподіваюся, що невдовзі остаточну заборону Москві впливати на українське церковне життя буде підтверджено і державним законом", - заявив він.

Нагадаємо також, що днями міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що залишити територію Києво-Печерської лаври в першу чергу мають її намісник Павел та керуючий справами УПЦ Антоній.

Раніше Мінкультом було опубліковано попередження, згідно якого з 29 березня національний заповідник "Києво-Печерська" розриває договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ через виявлені порушення користування, і той має та звільнити будівлі та споруди лаври, які є державною власністю. Як стало згодом відомо, на території лаври виявили 36 незаконно збудованих об'єктів.