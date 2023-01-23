Зеленский ввел в действие санкции против 21 представителя РПЦ. Среди них – племянник патриарха Кирилла

Президент Украины 23 января указом №26 ввел персональные санкции против 22 граждан Российской Федерации: 21 из них – представители Русской православной церкви, один – Веры евангельской. Документ опубликовала пресс-служба главы государства.

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"Сегодняшнее решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и будем усиливать. Введены санкции против 22 человек - граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", - прокомментировал свой указ Зеленский во время очередного вечернего обращения к украинцам.

Санкции ввели против следующих церковных деятелей:

Гундяев Михаил Николаевич, представитель Русской православной церкви при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в г. Женева, Швейцарская Конфедерация, протоиерей (племянник патриарха Кирилла (Гундяева); Алфеев Григорий Валерьевич, руководитель отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Илларион; Балашов Николай Владимирович, заместитель руководителя отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, протоиерей; Волочков Павел Павлович, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский Русской православной церкви Питирим; Владимир Артемий Владимирович, протоиерей Русской православной церкви, писатель, проповедник и педагог; Ткачев Андрей Юрьевич, митрофорный протоиерей Русской православной церкви, проповедник, телеведущий; Осипов Алексей Ильич, русский православный богослов, педагог и публицист; доктор богословия, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии Русской православной церкви; Богдасаров Роман Сергеевич, наместник храма Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове (Российская Федерация, г. Москва), заведующий сектором по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской православной церкви; Булеков Александр Владимирович, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери Русской православной церкви, архимандрит Филарет, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви; Ганьжин Александр Иванович, заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви, архимандрит Алексий; Горбачев Леонид Эдуардович, митрополит Клинский Леонид Русской православной церкви, глава патриаршего экзархата Африки; Емельянов Леонид Григорьевич, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон Русской православной церкви; Кипшидзе Вахтанг Владимирович, заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви; Кульберг Алексей Сергеевич, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Русской православной церкви, глава Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви; Легойда Владимир Романович, временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси; Немцов Николай Федорович, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий Русской православной церкви; Овчаров Олег Андреевич, полковник юстиции запаса, глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской православной церкви, иерей, протопресвитер военного и морского духовенства; Севрюк Антон Юрьевич, митрополит Волоколамский Антоний Русской православной церкви, глава Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви; Татаринцев Константин Юльевич, заведующий сектором по взаимодействию с Воздушно-космическими силами Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской православной церкви, протоиерей; Чашин Николай Николаевич, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий Русской православной церкви; Щипков Александр Владимирович, заместитель главы Всемирного русского народного собора, первый заместитель главы Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви; Ряховский Сергей Васильевич, председательствующий епископ, председатель Духовного совета Российского Объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников), член Общественной палаты Российской Федерации.



Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, запрещение пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг коммуникационных сетей, запрет на приобретение в собственность земельных участков, лишение государственных наград Украины и другие ограничения. Срок действия ограничений – от 5 до 30 лет.

Ранее СНБО ввел санкции против четырех митрополитов, двух настоятелей и одного архиепископа Украинской православной церкви (Московского патриархата). Тогда же Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

До этого, на заседании Межведомственной рабочей группы по реализации санкционной политики 9 декабря было принято решение представить СНБО предложения по введению санкций против представителей российского духовенства. В пакет санкций, поданный в СНБО, вошли более 250 физических и юридических лиц.