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Папа Римський у великодній промові закликав "допомагати дорогому українському народу" та звернувся до росіян

Франциск, Папа Римський
Франциск звертається до світу з великоднім посланням Urbi et Orbi 2023. Фото: Vatican Media

Папа Римський Франциск у своєму великодньому посланні до світу в неділю, 9 квітня, закликав допомагати Україні та її народові.

Про це повідомило агентство Reuters.

"Допоможіть улюбленому українському народу на його шляху до миру та пролийте світло Пасхи на народ Росії", — сказав він.

Франциск також порадив росіянам "шукати правду про вторгнення в Україну" та закликав до діалогу між ізраїльтянами та палестинцями після останніх сутичок.

У своїй молитві Папа Римський попросив добра та спокою для поранених і всіх тих, хто втратив близьких через війну. Він закликав міжнародну спільноту покласти край війні і всім конфліктам та кровопролиттям на планеті.

Після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Франциск принаймні двічі на тиждень називав Україну та її народ "мучениками" та використовував такі слова, як агресія та звірства, щоб описати дії Росії.

Раніше він також підкреслював, що війни, подібні до війни в Україні, де цивільні території зазнають безладного знищення, є "злочином проти Бога та людства". Франциск готовий поїхати до Києва, але за умови, що потім він відправиться до Москви, щоб "спробувати чимось допомогти".

Автор:
Віта Молодан