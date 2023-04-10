Папа Римский в пасхальной речи призвал "помогать дорогому украинскому народу" и обратился к россиянам

Папа Римский Франциск в своем пасхальном послании к миру в воскресенье, 9 апреля, призвал помогать Украине и ее народу.

Об этом сообщило агентство Reuters.

"Помогите любимому украинскому народу на его пути к миру и пролейте свет Пасхи на народ России", - сказал он.

Франциск также посоветовал россиянам "искать правду о вторжении в Украину" и призвал к диалогу между израильтянами и палестинцами после последних стычек.

В своей молитве Папа Римский попросил добра и покоя для раненых и всех пострадавших из-за войны. Он призвал международное сообщество положить конец войне и всем конфликтам, и кровопролитиям на планете.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Франциск часто называл Украину и ее народ "мучениками" и использовал такие слова, как агрессия и зверства, чтобы описать действия России.

Ранее он подчеркивал, что войны, подобные войне в Украине, где гражданские территории испытывают беспорядочное уничтожение, являются "преступлением против Бога и человечества". Франциск готов поехать в Киев, но при условии, что потом он отправится в Москву, чтобы "попробовать чем-то помочь".