Папа Римский в Венгрии постарается примирить Украину и РФ

В апреле Папа Римский Франциск во время визита в Венгрию намерен обсудить мир для Украины.

Об этом со ссылкой на государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина сообщает издание Farodi Roma.

Отмечается, что предстоящая поездка Папы в Венгрию не имеет прямого отношения к войне России в Украине, однако станет возможностью повторить призыв к миру.

"Сам по себе визит был запланирован давно, он не вписывается напрямую в сегодняшние проблемы", – заметил кардинал.

Он добавил, что Папа Франциск "воспользуется любой возможностью, чтобы попытаться содействовать миру".

"Я думаю, что Папа, как всегда, воспользуется этим визитом, чтобы попытаться понять, есть ли какие-то возможности сделать какие-то шаги к миру, учитывая также позицию Венгрии в международном сообществе. В этом смысле он может помочь", - подчеркнул кардинал.

Напомним, Папа Римский Франциск в своем пасхальном послании к миру в воскресенье, 9 апреля, призвал помогать Украине и ее народу.

Ранее понтифик заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.