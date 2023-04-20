- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Папа Римский в Венгрии постарается примирить Украину и РФ
В апреле Папа Римский Франциск во время визита в Венгрию намерен обсудить мир для Украины.
Об этом со ссылкой на государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина сообщает издание Farodi Roma.
Отмечается, что предстоящая поездка Папы в Венгрию не имеет прямого отношения к войне России в Украине, однако станет возможностью повторить призыв к миру.
"Сам по себе визит был запланирован давно, он не вписывается напрямую в сегодняшние проблемы", – заметил кардинал.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он добавил, что Папа Франциск "воспользуется любой возможностью, чтобы попытаться содействовать миру".
"Я думаю, что Папа, как всегда, воспользуется этим визитом, чтобы попытаться понять, есть ли какие-то возможности сделать какие-то шаги к миру, учитывая также позицию Венгрии в международном сообществе. В этом смысле он может помочь", - подчеркнул кардинал.
Напомним, Папа Римский Франциск в своем пасхальном послании к миру в воскресенье, 9 апреля, призвал помогать Украине и ее народу.
Ранее понтифик заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.