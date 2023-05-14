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"Еще несколько визитов – и все". Зеленский ответил, достаточно ли Украине оружия для контрнаступления
Чтобы Украина получила достаточное количество оружия для проведения контрнаступления, президенту Владимиру Зеленскому нужно совершить еще несколько визитов. Об этом он заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
У Зеленского спросили, хватает ли украинским военным оружия, учитывая крайние анонсированные пакеты помощи, и сможет ли Украина начать движение вперед. При этом президенту напомнили его слова, что для украинского контрнаступления нужно больше времени, ведь ВСУ ждут обещанное западными партнерами оружие.
На это Зеленский ответил: "Еще несколько визитов – и все".
После этой фразы президент улыбнулся, а Шольц пожелал ему удачи.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в эти выходные президент Украины Владимир Зеленский посетил Италию, Ватикан и Германию.
В последние месяцы политики и СМИ активно обсуждают потенциальное контрнаступление Украины. В конце марта Алексей Резников рассказывал, что такие действия ожидаются в апреле – мае на разных направлениях.
Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что масштабное контрнаступление может начаться летом.
В конце апреля Резников сказал, что в глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению, а для его проведения ожидаются божья воля, погодные условия и решение командования.