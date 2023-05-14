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Політика
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"Ще кілька візитів – і все". Зеленський відповів, чи достатньо Україні зброї для контрнаступу

Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Щоб Україна отримала достатню кількість зброї для проведення контрнаступу, президенту Володимиру Зеленському потрібно здійснити ще кілька візитів. Про це він заявив під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

У Зеленського запитали, чи вистачає українським військовим зброї, враховуючи крайні анонсовані пакети допомоги, і чи зможе Україна почати рух вперед. При цьому президенту нагадали його слова, що для українського контрнаступу потрібно більше часу, адже ЗСУ чекають на обіцяну західними партнерами зброю.

На це Зеленський відповів: "Ще кілька візитів – і все".

Після цієї фрази президент усміхнувся, а Шольц побажав йому успіху.

Нагадаємо, цими вихідними президент України Володимир Зеленський відвідав ІталіюВатикан та Німеччину.

Останніми місяцями політики та ЗМІ активно обговорюють потенційний контрнаступ України. Наприкінці березня Олексій Резніков розповідав, що такі дії очікуються в квітні – травні на різних напрямках.

Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що масштабний контрнаступ може розпочатися влітку.

Наприкінці квітня Резніков сказав, що в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, а для його проведення очікуються божа воля, погодні умови та рішення командування.

Автор:
Артем Ющенко