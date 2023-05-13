Зеленський після зустрічі з премʼєркою Італії заявив про важливі рішення для захисту неба

Президент України Володимир Зеленський після переговорів з премʼєр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні у Римі заявив про наявність важливих рішень для захисту українського неба. Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми обговорили нашу співпрацю, зокрема, безпекову, військову. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба", – висловився Зеленський.

За його словами, також на зустрічі йшлося про реалізацію формули миру.

"На жаль, Росія відповіла на нашу формулу миру ракетами і артилерією. Їх не цікавить мир", – сказав президент.

Нагадаємо, 13 травня Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Риму. Передбачалося, що він проведе зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою, премʼєр-міністреркою країни Джорджею Мелоні, а також із Папою Римським Франциском.

Очікується, що президент також відвідає Німеччину цими вихідними, адже він та український народ стали лауреатами Міжнародної премії імені Карла Великого. Церемонія вручення премії відбудеться в неділю, 14 травня.