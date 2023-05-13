Зеленский после встречи с премьером Италии заявил о важных решениях по защите неба

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Риме заявил о наличии важных решений для защиты украинского неба. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы обсудили наше сотрудничество, в частности, безопасное, военное. Есть очень важные решения по защите нашего неба", – высказался Зеленский.

По его словам, также на встрече речь шла о реализации формулы мира.

"К сожалению, Россия ответила на нашу формулу мира ракетами и артиллерией. Их не интересует мир", – сказал президент.

Напомним, 13 мая Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Рим. Предполагалось, что он проведет встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром страны Джорджией Мелони, а также с Папой Римским Франциском.

Ожидается, что президент также посетит в Германию в эти выходные, ведь он и украинский народ стали лауреатами Международной премии имени Карла Великого. Церемония вручения премии состоится в воскресенье, 14 мая.