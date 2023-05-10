У США заявили, що Україна забезпечена всім необхідним для контрнаступу

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що завдяки підтримці партнерів із Заходу Україна має все те, що їй необхідно для контрнаступу щоб продовжувати відвойовувати території, захоплені російськими військами.

Блінкен заявив, що українські сили мають зброю, підготовку та "правильні" плани перед очікуваним контрнаступом, хоча його британський колега думає, що не все так просто і конфлікт може затягнутися, пише видання Вloomberg.

Міністром закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі нагололсив, що світ спостерігає за рішучістю та витримкою Заходу в допомозі Україні.

На його думку, Захід повинен надалі надавати сильну і рішучу підтримку Україні, аж до самого закінчення війни.

Клеверлі зазначив, що війна в Україні - це не фільм, і тут немає впевненості. Він додав, що підтримувати Україну слід незалежно від того, чи принесе майбутній наступ величезні успіхи на полі бою.

Попри те, що публічно команда президента Джо Байдена запропонувала непохитну підтримку Україні, пообіцявши завантажувати її зброєю та економічною допомогою стільки, скільки буде потрібно, адміністрації готується до того, що якщо весняний контрнаступ України не виправдає очікувань то подальша підтримка України може похитнутися, а думки союзників розділяться.