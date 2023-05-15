Зеленский встретился с Макроном: какую военную помощь получит Украина

Вечером 14 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом во Францию, где в Париже встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что приоритетное внимание во время встречи было уделено вопросам предоставления Францией военной помощи Украине для укрепления обороноспособности и усиления потенциала ВСУ, необходимого для эффективного контрнаступления и освобождения оккупированных территорий.

Зеленский выразил надежду, что Франция поддержит принципиальное совместное решение союзников по формированию "коалиции истребителей", которого уже долгое время ожидает Украина.

Кроме того, президенты обсудили вопросы взаимодействия по эффективной реализации украинской формулы мира. Зеленский выразил надежду на привлечение к Глобальному саммиту мира, который должен состояться в этом году, как можно больше стран мира.

Зеленский поблагодарил французского лидера за последовательную поддержку Украины на пути к членству в ЕС и выразил надежду на принятие решения о начале в 2023 году переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Президенты также обсудили дальнейшие шаги на пути Украины к членству в НАТО. Зеленский подчеркнул, что наше государство ожидает конкретных политических решений Вильнюсского саммита НАТО в ответ на заявку Украины на членство в Альянсе.

"Мы ожидаем от Альянса конкретных решений по четкому алгоритму движения Украины к членству в НАТО и по обеспечению безопасности нашей страны на период до членства", - отметил президент Украины.

Как говорится в совместной декларации по результатам встречи глав двух государств, военная поддержка, которую оказывает Франция с начала войны, чтобы дать Украине возможность защитить себя, продолжится, поскольку готовятся новые военные пакеты.

В ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC.

Кроме того, Франция сосредотачивает свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы оградить ее население от ударов России.

Также Франция продолжит оказывать гражданскую помощь, включая финансовую, гуманитарную и экстренную поддержку.

Франция поддерживает инициативу Украины по справедливому и устойчивому миру, основанному на суверенитете и территориальной целостности Украины. Украинская формула мира включает в себя ряд важных положений, над многими из которых Франция уже работает.

Украина и Франция также согласны с необходимостью усилить коллективное давление на Россию путем дальнейших санкций, чтобы ослабить способность России продолжать незаконную военную агрессию.

Украина и Франция будут продолжать вместе с другими разрабатывать механизмы компенсации потерь, разрушений и ущерба, нанесенного российской агрессией. Для этого важной вехой является Международный реестр убытков, который будет представлен на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16-17 мая 2023 года.

Напомним, в эти выходные президент Украины Владимир Зеленский посетил Италию, Ватикан и Германию .

В немецком городе Ааахен Зеленском вручили премию Карла Великого, присужденную ему и украинскому народу за вклад в объединение Европы.