Зеленський зустрівся з Макроном: яку військову допомогу отримає Україна

Ввечері 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Франції, де у Парижі зустрівся з французьким президентом Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що пріоритетну увагу під час зустрічі було приділено питанням надання Францією військової допомоги Україні для зміцнення обороноздатності та посилення потенціалуЗСУ, необхідного для ефективного контрнаступу й звільнення окупованих територій.

Зеленський висловив сподівання, що Франція підтримає принципове спільне рішення союзників щодо формування "коаліції винищувачів", на яке вже тривалий час очікує Україна.

Крім того, президенти обговорили питання взаємодії для ефективної реалізації української формули миру. Зеленський висловив сподівання на залучення до Глобального саміту миру, який має відбутися цього року, якомога більшої кількості країн світу.

Зеленський подякував французькому лідеру за послідовну підтримку України на шляху до членства в ЄС і висловив сподівання на ухвалення рішення про початок у 2023 році переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Президенти також обговорили подальші кроки на шляху України до членства в НАТО. Зеленський наголосив, що наша держава очікує на конкретні політичні рішення Вільнюського саміту НАТО у відповідь на заявку України на членство в Альянсі.

"Ми очікуємо від Альянсу конкретних рішень щодо чіткого алгоритму руху України до членства в НАТО та щодо гарантування безпеки нашої країни на період до набуття членства", – зазначив президент України.

Як йдеться у спільній декларації за результатами зустрічі очільників двох держав, військова підтримка, яку надає Франція з початку війни, щоб дати Україні змогу захистити себе, продовжиться, оскільки готуються нові військові пакети.

Найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC.

Крім того, Франція зосереджує свої зусилля на підтриманні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити її населення від ударів Росії.

Також Франція продовжить надавати цивільну допомогу, включно з фінансовою, гуманітарною та екстреною підтримкою.

Франція підтримує ініціативу України щодо справедливого та сталого миру, ґрунтованого на суверенітеті та територіальній цілісності України. Українська формула миру містить низку важливих положень, над багатьма з яких Франція вже працює.

Україна та Франція також погоджуються з необхідністю посилити колективний тиск на Росію шляхом подальших санкцій, щоб послабити здатність Росії продовжувати незаконну військову агресію.

Україна та Франція продовжуватимуть разом з іншими розробляти механізми компенсації втрат, руйнувань та збитків, спричинених російською агресією. Для цього важливою віхою є Міжнародний реєстр збитків, який буде представлено на саміті Ради Європи в Рейк’явіку 16–17 травня 2023 року.

Нагадаємо, цими вихідними президент України Володимир Зеленський відвідав Італію, Ватикан та Німеччину.

В німецькому місті Ааахен Зеленському вручили премію Карла Великого, присуджену йому та українському народові за внесок у справу об’єднання Європи.