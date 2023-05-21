Зеленский провел встречу с Трюдо: что обсудили

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Японию для участия в саммите G7 провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание дальнейшему взаимодействию в сфере безопасности и обороны.

"Высоко ценю то, что дружественная Канада является одним из лидеров поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Но сейчас – критический момент для нас и для всего мира, и Украина нуждается в усилении помощи", – сказал президент на встрече.

Владимир Зеленский проинформировал Джастина Трюдо о ситуации на фронте и поделился оценками ее возможного развития.

Также стороны обсудили обучение украинских младших офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность реализации всех пунктов украинской формулы мира.

"Отдельно президент остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины. Он отметил, что на Вильнюсском саммите НАТО в июле должны быть приняты конкретные решения о членстве нашего государства в Альянсе и даны четкие сигналы, что Украина станет членом НАТО", - добавили в пресс-службе.

Ранее в рамках рабочего визита в Японию для участия в саммите стран G7 президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.