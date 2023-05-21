Зеленський провів зустріч з Трюдо: що обговорили

Президент Володимир Зеленський під час робочого візиту у Японію для участі у саміті G7 провів зустріч із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Лідери обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, приділивши окрему увагу подальшій взаємодії у сфері безпеки й оборони.

"Високо ціную те, що дружня Канада є одним із лідерів підтримки України у протистоянні російській агресії. Та зараз – критичний момент для нас і для всього світу, і Україна потребує посилення допомоги", – сказав президент на зустрічі.

Володимир Зеленський поінформував Джастіна Трюдо про ситуацію на фронті й поділився оцінками її можливого розвитку.

Також сторони обговорили навчання українських молодших офіцерів у межах канадської тренувальної місії UNIFIER.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості реалізації всіх пунктів української формули миру.

"Окремо президент зупинився на питанні євроатлантичної інтеграції України. Він зазначив, що на Вільнюському саміті НАТО в липні мають бути ухвалені конкретні рішення про членство нашої держави в Альянсі й дані чіткі сигнали, що Україна стане членом НАТО", - додали у пресслужбі.

Раніше у рамках робочого візиту до Японії для участі в саміті країн G7 президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.