Канада запровадила нові санкції проти РФ

Уряд Канади вніс зміни до Регламенту про спеціальні економічні заходи (Росія), додавши 17 фізичних та 18 організацій. Ці особи пов’язані з російськими компаніями, які надають військові технології збройним силам Росії, членами сімей фігурантів списку та членами кремлівської еліти.

Про це повідомила пресслужба уряду.

Канада також вказала 30 осіб і 8 організацій, причетних до порушень прав людини Росією, включаючи депортацію українських дітей.

"Жорстоке і невиправдане вторгнення Росії спричинило незмірний біль і страждання в Україні та в усьому світі – від втрати людей і дому до продовольчої та енергетичної безпеки. Безрозсудна ядерна риторика Путіна загрожує всім нам. Наше послання з Хіросіми чітке: партнери з G7 продовжуватимуть чинити тиск на Росію, щоб вона припинила війну, і ми не злякаємось ядерної риторики", — сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Як уточнює агентство "Інтерфакс-Україна", Канада внесла в списки санкцій по Росії низку фізичних і юридичних осіб, у тому числі уповноваженого з прав людини Тетяну Москалькову, главу "Росатому" Олексія Лихачова та міністерство освіти і науки РФ .

З моменту окупації Росією та спроби незаконної анексії Криму в 2014 році Канада запровадила санкції проти понад 2500 фізичних та юридичних осіб у Росії, Білорусі та Україні. Частина цих санкцій була запроваджена в координації з союзниками та партнерами Канади.

Раніше Канада запроваджувала санкції проти російських пропагандистів та осіб, що підтримують війну Росії проти України. Тоді під санкції потрапили 38 осіб і 16 організацій, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди.