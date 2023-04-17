Канада передасть Україні конфіскований у росіян літак Ан-124 "Руслан". Це буде зроблено у рамках нових санкцій Канади проти російських підприємств.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зауважив, що Канада готує нові санкції проти російських підприємств. Окрім літака, Канада передасть й інші російські активи на користь України.

"Новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема, проти компанії "Волга-Днепр". Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України", - зазначив прем'єр.

Раніше уряд Канади оголосив про запровадження санкцій проти дев'яти установ фінансового сектору Білорусі, в тому числі, проти Національного банку.

Зауважимо, нові санкції запровадили під час офіційного візиту до Канади прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. На зустрічі зі своїм українським колегою прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що санкції щодо Білорусі вводяться з метою "подальшого тиску" на неї як на союзника Росії.

Нагадаємо, вісім танків Leopard 2, які Канада передасть Україні, вже доправили до Польщі.