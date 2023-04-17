Канада передаст Украине конфискованный у россиян самолет Ан-124 "Руслан". Это будет сделано в рамках новых санкций Канады против российских предприятий.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Он отметил, что Канада готовит новые санкции против российских предприятий. Кроме самолета Канада передаст и другие российские активы в пользу Украины.

"Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании "Волга-Днепр". Готовимся к конфискации самолета АН-124 и другие активы агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины", - подчеркнул премьер.

Ранее правительство Канады объявило о введении санкций против девяти учреждений финансового сектора Беларуси, в том числе против Национального банка.

Новые санкции ввели во время официального визита в Канаду премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

На встрече со своим украинским коллегой премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что санкции в отношении Беларуси вводятся с целью "дальнейшего давления" на нее как на союзника России.

Напомним, восемь танков Leopard 2, которые Канада передаст Украине, уже доставили в Польшу.