Boeing освободил украинские компании от уплаты 200 млн долларов: дело связано с проектом "Морской старт"

Американская компания Boeing объявила, что освобождает украинские компании от обязательств в 200 млн долларов, связанных с проектом "Морской старт". Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Спасибо за важное решение в поддержку Украины. Рассчитываем на сотрудничество и развитие инвестиций компании в Украине", – добавил глава правительства.

Почему Украина была должна деньги Boeing?

Компания Sea Launch ("Морской старт") была создана в 1995 году как международный консорциум для осуществления коммерческих космических запусков. Основная роль в проекте принадлежала американской компании Boeing Commercial Space Company (дочернее предприятие Boeing) и российской компании "Энергия", которые имели на старте проекта 40 и 25% акций соответственно.

Еще 15% в совокупности было у украинских КБ "Южное" и ПО "Южмаш", 20% - у норвежской судостроительной компании Aker Kværner.

В 2009 году компания Sea Launch прошла через процедуру банкротства. После реорганизации 95% акций компании досталось дочерней компании РКК "Энергия" Energia Overseas Limited, 3% – американской Boeing, 2% – норвежской Aker Solutions.

В 2014 году реализация проекта "Морской старт" была приостановлена из-за российского вторжения в Украину.

В 2019 году "Южное" и "Южмаш" проиграли суд по делу "Морского старта". Тогда их обязали выплатить Boeing 200 млн долларов. Основанием для иска был переведенный на Boeing пакет с гарантиями по кредитам на сотни миллионов долларов.

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