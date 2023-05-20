Зеленський зустрівся з лідерами Франції і Німеччини

У рамках робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "G7" президент України Володимир Зеленський зустрывся із президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляє Офіс президента.

Під час розмови з канцлером Шольцом, лідери обговорили результати візиту Зеленського до Німеччини, який відбувся 13 травня.

Зеленський подякував за оборонну допомогу, яку Україна отримує від ФРН, та відзначив важливість реалізації пунктів української формули миру.

Зеленський і Шольц скоординували подальші дії напередодні засідання саміту "Великої сімки".

Під час розмови із президентом України Макрон заявив, що його приїзд є унікальною можливістю, щоб висловити свою позицію, донести свій меседж і поділитися своєю думкою.

Макрон наголосив, що продовжить підтримувати Україну заради її пермоги у війні і за повернення миру в Європі.

Зеленський подякував Макрону за підтримку "коаліції винищувачів" й участь у тренувальній місії з підготовки українських льотчиків та початок виконання домовленостей, які були досягнуті під час його візиту до Франції, 13 травня.