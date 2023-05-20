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Зеленский встретился с лидерами Франции и Германии
В рамках рабочего визита в Японию для участия в саммите стран G7 президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.
Об этом сообщает Офис президента.
Во время разговора с канцлером Шольцом лидеры обсудили результаты визита Зеленского в Германию, который состоялся 13 мая.
Зеленский поблагодарил оборонную помощь, которую Украина получает от ФРГ, и отметил важность реализации пунктов украинской формулы мира.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Зеленский и Шольц скоординировали дальнейшие действия накануне заседания саммита "Большой семерки".
Впервые с начала полномасштабного вторжения – Зеленский встретился с премьером Индии
Во время разговора с президентом Украины Макрон заявил, что его приезд является уникальной возможностью высказать свою позицию, донести свой месседж и поделиться своим мнением.
Макрон подчеркнул, что продолжит поддерживать Украину ради ее победы в войне и за возвращение мира в Европе.
Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку "коалиции истребителей" и участие в тренировочной миссии по подготовке украинских летчиков и начало выполнения договоренностей, достигнутых во время его визита во Францию, 13 мая.