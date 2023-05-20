Зеленский встретился с лидерами Франции и Германии

В рамках рабочего визита в Японию для участия в саммите стран G7 президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщает Офис президента.

Во время разговора с канцлером Шольцом лидеры обсудили результаты визита Зеленского в Германию, который состоялся 13 мая.

Зеленский поблагодарил оборонную помощь, которую Украина получает от ФРГ, и отметил важность реализации пунктов украинской формулы мира.

Зеленский и Шольц скоординировали дальнейшие действия накануне заседания саммита "Большой семерки".

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Во время разговора с президентом Украины Макрон заявил, что его приезд является уникальной возможностью высказать свою позицию, донести свой месседж и поделиться своим мнением.

Макрон подчеркнул, что продолжит поддерживать Украину ради ее победы в войне и за возвращение мира в Европе.

Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку "коалиции истребителей" и участие в тренировочной миссии по подготовке украинских летчиков и начало выполнения договоренностей, достигнутых во время его визита во Францию, 13 мая.