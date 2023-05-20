Впервые с начала полномасштабного вторжения – Зеленский встретился с премьером Индии

В ходе саммита G7 в Японии президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом глава Украины сообщил в Telegram.

Отметим, что переговоры в Хиросиме стали первым разговором главы правительства Индии и президента Украины с начала полномасштабного вторжения России.

“Высказали нашу четкую поддержку диалога и дипломатии для поиска пути вперед. Мы будем продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Украины”, – написал Нарендра Моди после встречи.

Met President @ZelenskyyUa in Hiroshima. Conveyed our clear support for dialogue and diplomacy to find a way forward. We will continue extending humanitarian assistance to the people of Ukraine. pic.twitter.com/1srbIIJUB3 — Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2023

Владимир Зеленский добавил. что во время встречи рассказал о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях. Обстоятельно проинформировал Нарендру Моди об инициативе украинской формулы мира и пригласил Индию присоединиться к ее реализации.

“Война принесла много кризисов и страданий. Депортированы дети, заминированы территории, уничтожены города, разрушены судьбы. Благодарю Индию за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны, в том числе на площадках международных организаций, и за оказание гуманитарной помощи Украине”, - написал Владимир Зеленский.

Индия сохраняет экономические отношения с Россией. Рекордные отметки достигли импорта российской нефти в Индию в апреле.

В апреле Россия оставалась главным поставщиком нефти в Индию шестой месяц подряд.

Нефтепереработчики Индии, третьего по величине импортера и потребителя нефти в мире, активно покупают российскую нефть после того, как некоторые страны избегали закупок у Москвы из-за ее вторжения в Украину в феврале прошлого года.

Индия импортировала около 1,9 миллиона баррелей в сутки российской нефти в апреле, это на 4,4% больше, чем в прошлом месяце. Таким образом, российская нефть составляет около двух пятых общих закупок страны.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Японию на стартовавшем 19 мая саммит G7 и рассказал о запланированных переговорах, к которым присоединится в течение мероприятия.