Зеленский прибыл в Японию и анонсировал переговоры с мировыми лидерами

Владимир Зеленский прибыл в Японию на стартовавший 19 мая саммит G7 и рассказал о запланированных переговорах, к которым присоединится в течение мероприятия. Об этом сообщил президент Украины в Telegram.

"Япония. G7. Важны встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества нашей победы. Сегодня мир станет ближе”, – говорится в сообщении.

В ходе саммита Зеленский лично примет участие в заключительном дне трехдневной встречи G7 в воскресенье, 21 мая.

Как сообщили журналисты, после встречи с Владимиром Зеленским в Японии Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине на 375 млн долларов. В пакет военной помощи попали артиллерийские снаряды, бронетехника, противотанковое оружие, реактивные системы залпового огня HIMARS.

Раньше в Белом доме рассказали, что представители стран Большой семерки обсудят ситуацию на фронте, а также продолжение международной поддержки Украины, возможности для усиления переговорных позиций Киева для завершения войны.

Высокопоставленных чиновников будут интересовать вопросы санкций и шаги, которые можно совместно воплотить в этом направлении, в том числе, выявление лазейок и схем обхода ограничений, а также усиление давления на РФ в ближайшее время.

Отметим. долгое время Офис президента не подтверждал. что Владимир Зеленский прибудет в Японию лично, пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины проинформировала, что глава страны присоединится к мероприятию онлайн.

Напомним, Зеленский перед поездкой в Японию 19 мая неожиданно прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Он выступил на саммите Лиги арабских государств.

Саудовская Аравия после визита Владимира Зеленского заявила о нейтралитете войны России против Украины.